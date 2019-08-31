في مؤشر على الانكماش.. تراجع مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى 49.5 نقطة في أغسطس

تراجع مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى 5ر49 نقطة في أغسطس، حسب بيانات صدرت عن المكتب الوطني للإحصاءات ونقلتها اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراوحت توقعات 30 خبيرا اقتصاديا لمؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي لشهر أغسطس ما بين 4ر49 - 5ر50 نقطة، وكانت القراءة في يوليو 7ر49 نقطة.

وارتفع المؤشر غير الصناعي إلى 8ر53 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 7ر53 في يوليو.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في أغسطس إلى 53 مقارنة بـ 1ر53 في يوليو.

يشار إلى أن ارتفاع المؤشر عن حاجز 50 نقطة يمثل مؤشرا على التوسع "الزيادة فى مستوى النشاط الاقتصادي" أو مؤشرا على الانكماش في حال انخفاضه عن حاجز الـ .50