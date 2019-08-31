الهلال السعودي يضم كويلار لاعب وسط كولومبيا

واصل الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعزيز صفوفه بعد أن أعلن اليوم السبت عن انضمام لاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويار من فلامنجو البرازيلي.

وذكر الهلال عبر موقعه على الانترنت أن كويار (26 عاما) الذي شارك مع كولومبيا في كأس كوبا أمريكا هذا العام وقع على عقد لمدة أربع سنوات.

وقال كويار في فيديو قصير نشره النادي "أنا سعيد جدا بأن أشكل جزءا من هذا المشروع وأتمنى ألا أخيب ظنكم".

واستهل الهلال مشواره في الدوري هذا الموسم بالفوز 4-2 على أبها الصاعد للأضواء وبعدها تعادل بدون أهداف مع الاتحاد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

وسيلتقي الهلال، الذي خسر لقب الدوري بعد صراع مثير مع النصر حتى نهاية الموسم الماضي، مع الرائد في وقت لاحق اليوم السبت في المسابقة المحلية.