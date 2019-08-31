الشباب يعلن ضم السنغالي ألفريد من فياريال الإسباني

أعلن نادي الشباب السعودي مساء الجمعة، تعاقده مع لاعب خط الوسط السنغالي ألفريد اندياي من فياريال الإسباني، دون الكشف عن قيمة العقد الذي يستمر ثلاثة أعوام.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن من خلالها عن التعاقد مع اندياي.

ولعب اندياي في العديد من الأندية الإسبانية، أبرزها ريال بيتيس وفياريال وملقة، كما لعب في إنجلترا لفرق هال سيتي وسندرلاند و وولفرهامبتون.

وخاض اندياي 28 مباراة مع منتخب السنغال، رغم لعبه في جميع الفئات السنية لمنتخب فرنسا، وشارك لاعب خط الوسط في مونديال 2018 بروسيا أمام بولندا واليابان، كما لعب في كأس أمم أفريقيا 2019 أمام الجزائر.

ويبلغ ألفريد من العمر 29 عاما، ويمتلك الجنسيتين الفرنسية والسنغالية.

واستهل نادي الشباب الموسم الجديد من الدوري السعودي بالفوز على الفتح والتعادل مع الفيصلي ليحتل المركز الثالث، وسيواجه فريق النصر حامل اللقب في الجولة الثالثة الشهر المقبل.