تراجع مؤشر مديري المشتريات الصيني للصناعات التحويلية الشهر الجاري

ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء في الصين اليوم أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين انخفض إلى 49.5 في أغسطس من 49.7 في يوليو هذا العام، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتشير القراءة فوق 50 إلى النمو، بينما تشير للانكماش فيما لو كانت تحت 50.

وقال تشاو تشينج خه الخبير الإحصائي في المصلحة إن البيانات التفصيلية أظهرت أن الإنتاج التصنيعي قد حافظ على توسعه، لكن الطلب في السوق بقي معتدلا وسط بيئة اقتصادية معقدة.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج 0.2 نقطة إلى 51.9 في أغسطس، ما يشير إلى توسع مستمر ولكن بوتيرة أبطأ، في حين انخفض المؤشر للطلبيات الجديدة بنسبة 0.1 نقطة إلى 49.7.

ومع ذلك، ارتفع المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 47.2.

ومن بين 21 صناعة شملها الاستطلاع، شهدت 17 منها توسعا، بزيادة عن 12 صناعة في يوليو، بينما شهدت 11 صناعة زيادة على أساس شهري.

وأضاف تشاو ان القراءة أظهرت أيضا تواصل الترقية الصناعية، حيث حافظت القطاعات ذات الصلة بالتصنيع والاستهلاك ذات التقنية العالية على توسع سريع.

وأظهرت بيانات اليوم أيضا أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين انخفض بنسبة 0.1 نقطة إلى 53، ليظل في نطاق -53 4ر53 للشهر الخامس على التوالي، ما يشير إلى توسع ثابت في الأعمال.