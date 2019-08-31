متظاهرو هونج كونج يسيرون في شوارع رئيسية مع تراجع الظهور المكثف للشرطة

يسير الآلاف من متظاهري هونج كونج عبر شوارع مقاطعتي سنترال وشونج وان عصر اليوم السبت بالتوقيت المحلي فيما حلقت مروحية على ارتفاع منخفض فوقهم وكانت مركبات الشرطة متوقفة قريبا.

وأقام المتظاهرون حواجز طرق من العبوات واللافتات المهملة، ولكن سرعان ماكانوا يتركونها ويسلكون اتجاها آخر كل ساعة.

ويتجنب المتظاهرون حتى الآن الشوارع القريبة من مكتب الاتصال الصيني في هونج كونج، والذي كانت الشرطة قد أغلقته قبل ساعات.

ومن ناحية أخرى، أغلقت المتاجر أبوابها، كما أن الشوارع القريبة من المتظاهرين خلت أيضا من المركبات.

وفي مكان آخر، واصل آلاف آخرون موكبا اتخذ شكلا دائريا حول الأحياء التجارية والحكومية بوسط جزيرة هونج كونج.

ومازالت الشرطة تتجنب الظهور بشكل مكثف حتى الآن، حيث منعت المتظاهرين من القيام بمسيرات في شوارع معينة ولكنها لم تشتبك معهم.

وتشهد هونج كونج (اقليم صيني يتمتع بالحكم الذاتي) مظاهرات مناهضة للحكومة منذ التاسع من حزيران/يونيو بسبب مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.