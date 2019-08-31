الوليد يضيء منزل الزميل الصياح

رزق الزميل طلال الصياح المحلل المالي في وحدة التقارير الاقتصادية بمولود، اتفق وحرمه على تسميته الوليد.

أسرة التحرير في "الاقتصادية" تبارك للزميل الصياح وحرمه، سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقر به أعين والديه.