بيوت تقليدية تتحول إلى فنادق وتنعش السياحة في نيبال

منذ سبعة أعوام، قرر براكاش داخوا العودة إلى مسقط رأسه في مدينة باتان النيبالية التاريخية، التي تشتهر بالآثار التي تعود إلى قرون مضت.

كان داخوا يدير مقهى إنترنت في كاتمندو، لكن مع ظهور الهواتف الذكية، تضرر عمله، لذلك قرر أن يحذو حذو بعض أصدقائه، وقام بإعادة ترميم منزل أسرته القديم وتحويله إلى فندق.

ومثل عديد من المنازل في باتان الواقعة في مدينة لاليتبور، يبلغ عمر منزل داخوا 100 عام، لكنه بُنِيَ بأسلوب فترة مالا التاريخية في العصور الوسطى.

ومن أجل جعله أكثر جاذبية للسياح، نقل داخوا المطبخ من الطابق الثالث إلى الطابق الأول، كما قام ببناء سلالم داخلية جديدة، وإزالة السلالم الخارجية القديمة، كما أقام شرفات. وجرى تزيين صالة الاستقبال بتحف أثرية، مثل الصناديق الخشبية التي تُحْفَظُ فيها المجوهرات والمصوغات. وفي إحدى زوايا المنزل كانت والدته "74 عاما" تستخدم الأوعية التقليدية السوداء التي تستخدم في الاحتفالات.

يجري تشجيع الزائرين على المشاركة في مثل هذه الأنشطة، لكي يمكنهم الانغماس في الثقافة المحلية.

استغرقت أعمال إعادة الترميم خمسة أعوام، وبلغت تكلفتها خمسة ملايين روبية نيبالية "46 ألف دولار". يقول داخوا - الذي أطلق على المنزل اسم "داخوا هاوس" - "إن الهدف كان الحفاظ على أكبر قدر من اللمسات المحلية الحقيقية".

وكانت بدايات مشاريع تحويل المنازل التقليدية إلى فنادق في نيبال قد ظهرت عام 2006، عندما جرت إعادة ترميم منزل نيوا تشين، الذي يعود إلى 350 عاما مضت في باتان، وتحويله إلى مكان إقامة سياحي، ضمن مشروع ترعاه منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة "اليونيسكو".

توجد حاليا نحو 12 منشأة أعيد ترميمها لتصبح فنادق في ضاحية باتان، وتراوح أسعار الإقامة فيها ما بين 35 و80 دولارا في الليلة، ذلك بحسب "الألمانية".

يقول داخوا "54 عاما" الذي كان أسلافه يقومون بالتجارة في المنحوتات في التبت، "إذا كنت ستزور نيبال، لكن فضلت الإقامة في فندق خمسة نجوم، فستفوتك التجربة المحلية، نحن نقدم نافذة على ثقافتنا ومجتمعنا، مع توفير درجة من الراحة". تشارك أسرة داخوا المؤلفة من خمسة أفراد في المشروع، وتقوم زوجته براميلا بالإشراف على المطبخ والأعمال المنزلية، في حين تحرص ابنته على ضمان أن ترقى المنشأة إلى المعايير الدولية بالنسبة إلى السياح.

يقوم داخوا بتأجير منزله عبر وكالة يطلق عليها "كوزي نيبال"، مقرها لاليتبور. وكان جيتيندرا شريسثا أسس الشركة عام 2013 بجانب اثنين من رواد الأعمال الفرنسيين.

يقول شريسثا "نعلم أن السياح كانوا يبحثون عن سبل جديدة لقضاء عطلاتهم، هنا يمكنهم الانغماس في الحياة اليومية للسكان المحليين، الذين يبدأ يومهم بالصلاة في معبد قريب".