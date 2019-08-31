محاضرة عن صناعة الأفلام القصيرة في «تمور بريدة»

ينظم مهرجان تمور بريدة اليوم، محاضرة بعنوان "صناعة الأفلام القصيرة" التي سيقدمها المخرج مصطفى العيدروس، بالتعاون مع مؤسسة العمري لخدمة المجتمع، في مركز النخلة في مدينة التمور في بريدة.

ستتناول المحاضرة الأساسيات الفنية التي تهم صناعة الأفلام، والأمور التي تتعلق بالإنتاج والإخراج والتصوير، وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بصناعة الأفلام القصيرة، إضافة إلى التعرف على أهم مراحلها نظريا وعمليا، وكيفية صناعة فيلم وإخراجه.

يذكر أن مهرجان تمور بريدة تقام على هامشه جملة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتوعوية والترفيهية، بمشاركة أكثر من أربعة آلاف شاب وفتاة، ومجموعة من الأسر المنتجة والحرفيين، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

من جناب آخر، أشاد عديد من الوفود الرسمية في المجال البلدي والصناعي والتجاري، على مستوى المملكة، بالقيمة التسويقية والغذائية التي يتميز بها مهرجان بريدة للتمور، وما يملكه من حراك تنشيطي وتطويري لأحد أبرز المنتجات الزراعية الوطنية، وما يحققه المهرجان من تنمية مستدامة، تدخل في تسييرها أطراف عملية البيع والشراء، من منتج ومستهلك ومسوِّق.

واستضاف مهرجان التمور في بريدة، الدكتور هشام كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة مكة المكرمة، والوفد المرافق معه، ورؤساء بلديات محافظات القصيم، ووفدا من المجالس البلدية في المدينة وجدة والأحساء، وذلك في إطار سعي المهرجان إلى استقطاب عديد من ممثلي الجهات التخصصية في المجال التسويقي، والتنظيمي، والاقتصادي، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من تجارب ومعارف الجهات المتخصصة.