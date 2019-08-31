مدارس الطفولة المبكرة .. تحسن جودة التعليم وتحقق نواتج تعلم أفضل

جاء قرار التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة ليتوافق مع "الرؤية الطموحة للمملكة 2030"، وذلك خيار استراتيجي لا غنى عنه لتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم.

ورصدت "الاقتصادية" خلال الأشهر الماضية حراكا من إدارات التعليم للانتهاء من المدارس التي ستشملها المرحلة الأولى من رياض الأطفال والتي تقدر بنحو 1460 مدرسة جهزت للطفولة المبكرة في جميع مناطق المملكة ومدنها، لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال.

وتأتي تأكيدات الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، بأن وزارته وضعت خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية و"رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، لتؤكد أهمية هذه المرحلة، حيث يرى أهمية حصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة.

من جانبه، قال حمد الوهيبي مدير عام التعليم في منطقة الرياض: "إن الطاقة الاستيعابية للطلاب والطالبات في مدارس الطفولة المبكرة في منطقة الرياض بلغت 13 ألف مقعد في المدارس الحكومية، تضم 460 فصلا، فيما بلغ عدد المدارس التي ألحقت بها فصول رياض أطفال 174 مدرسة، كما تم توفير 90 ألف مقعد لنقل الطلاب، منها سبعة آلاف مقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن عدد مدارس الصفوف الأولية (الإسناد) 76 مدرسة، تضم 201 فصل".

وشاركته الرأي ندى السماعيل مدير عام الطفولة المبكرة، وأكدت أن مرحلة الطفولة تعد مرحلة أساسية في تشخيص شخصية الطفل ونموه العقلي والجسدي والاجتماعي والعاطفي؛ لما له من أثر بالغ في حياته، فعملية إصلاح التعليم تبدأ من الطفولة كونها الأساس وقاعدة الانطلاق للمعرفة.

أضافت: "اهتمام وزارة التعليم في الطفولة يأتي من اهتمام قيادتنا الرشيدة وبلادنا في دعمها للتعليم كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030" في حصول كل طفل سعودي على حق التعليم أينما كان وفق خيارات متنوعة".

ذكرت أن مدارس الطفولة المبكرة تسعى وزارة التعليم من خلالها لتحسين جودة التعليم وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، والمستوى التحصيلي بين الجنسين، والتوفير في تكلفة البناء بالاستفادة من المساحات.

أوضحت أن مدارس الطفولة المبكرة تسعى وزارة التعليم من خلالها لتحسين جودة التعليم وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، والمستوى التحصيلي بين الجنسين، والتوفير في تكلفة البناء بالاستفادة من المساحات.