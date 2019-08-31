براد بيت: «آد أسترا» أصعب فيلم في حياتي

خاض براد بيت نجم هوليوود حروبا في أفلامه، ونفذ سرقات مسلحة، ودخل حلبة الملاكمة، خلال مسيرته السينمائية الحافلة، لكنه قال "إن أكثر أفلامه صعوبة حتى الآن هو فيلم "آد أسترا"، وهو الأحدث الذي يجسد فيه دور رائد فضاء ينطلق في مهمة مصيرية". يصطحب الممثل - البالغ من العمر 55 عاما - الجمهور إلى حافة النظام الشمسي، وهو يجسد دور روي مكبرايد، الذي يحاول درء خطر جديد على كوكب الأرض، يتسبب في موجات ارتفاع كارثية في الطاقة.

ينطلق مكبرايد في رحلة للعثور على والده، وهو رائد فضاء يجسد دوره النجم تومي لي جونز، الذي فُقد قبل أكثر من عقد خلال مهمة إلى كوكب نبتون.

تدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب، حيث يتخيل أن البشر تمكنوا من إنشاء محطات للعيش فيها وإجراء الأبحاث على القمر والمريخ.