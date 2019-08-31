جامعة القصيم تنشئ حاضنة «ابتكار 20» لرفع مستوى مشاريع الخريجين

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة في مركز الابتكار والملكية الفكرية، إقامة حاضنة "ابتكار 20"، لبث روح المنافسة ودعم مؤشر الابتكار والإبداع في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وذلك من خلال رفع مستوى مشاريع خريجي الجامعة، والإسهام في تحويلها إلى منتجات واعدة ذات قيمة اقتصادية، حيث تستهدف تلك الحاضنة طلاب وطالبات الجامعة ممن لديهم مشاريع تخرج.

وتشمل الأهداف التي تسعى "ابتكار 20" إلى تحقيقها على نشر وتعزيز ثقافة الابتكار والملكية الفكرية، واحتضان الأفكار الابتكارية لمشاريع التخرج، وربط المشاريع الواعدة والمتميزة مع مستثمرين محليين، وكذلك إيداع براءات الاختراعات، كما يقدم المشروع دعما ماليا لمشاريع التخرج بقيمة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لكل مشروع، إضافة إلى جوائز تحفيزية، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 15 ألف ريال إضافة إلى خمسة آلاف ريال للمشرف على المشروع، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على عشرة آلاف ريال، وصاحب المركز الثالث على خمسة آلاف ريال، والمركز الرابع على ثلاثة آلاف ريال، في حين يحصل صاحب المركز الخامس على ألفي ريال.

واشترط مركز الابتكار والملكية الفكرية في الجامعة عدة شروط لمشاركة الطلاب والطالبات هي أن يكون المشروع الذي يتقدم به الطالب أو الطالبة ضمن مقرر مادة مشروع التخرج، وكذلك الالتزام بمعايير مشاريع التخرج من حيث القيمة الإبداعية والعلمية، إضافة إلى مراعاة حقوق الملكية الفكرية، وحضور البرنامج التعريفي لحاضنة ابتكار 20، وحضور ملتقى الملكية الفكرية، حيث يمكن للطلاب والطالبات التقديم من خلال وسائل التواصل والموقع الإلكتروني للجامعة.

وأشار المركز إلى أن الجدول الزمني للمشروع انطلق في آب (أغسطس) 2019، على أن يكون البرنامج التعريفي وملتقى الملكية الفكرية في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ومن ثم الإعلان عن المشاريع في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وفي شهر أيار (مايو) 2020 يتم تسليم المشاريع وإيداع براءات الاختراع، يتبعه في شهر حزيران (يونيو) ملتقى الابتكار وتكريم الفائزين.