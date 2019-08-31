«نمو» تنهي الأسبوع على ارتفاع 2.3 %

أنهت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 3829 نقطة مرتفعة 86 نقطة بنسبة 2.3 في المائة.

وكانت أعلى نقطة عند 3829 نقطة رابحا 2.3 في المائة. وتراجعت قيم التداول 17 في المائة بنحو 1.1 مليون ريال لتصل إلى 5.8 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 34 في المائة بنحو 106 نقاط، أما الصفقات فتراجعت 36 في المائة بنحو 302 صفقة لتصل إلى 536 صفقة.