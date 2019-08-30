صدمة جديدة للمصارف البريطانية .. تعثر اتفاق «بريكست» يهوي بأرباح القطاع 25 %

حذر محللون لدى بنك "سيتي جروب" أمس من أن البنوك البريطانية ستواجه هبوطا قد يصل إلى 25 في المائة في أرباحها في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وبحسب "رويترز"، قال المحللون في مذكرة بحثية نشرت أمس إن التباطؤ الاقتصادي، الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق واحتمال انخفاض أسعار الفائدة وتعثر المقترضين عن سداد القروض، سيؤثر في ربحية السهم بنسبة بين 15 و25 في المائة.

وكان "رويال بنك أوف اسكوتلند"، قد ذكر في الثاني من آب (أغسطس) أن تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر في ربحيته في العام المقبل، وأن بعض العملاء تأثروا بالفعل.

ويرى محللو "سيتي جروب" أن تأثير عدم التوصل لاتفاق على أسهم البنوك البريطانية الكبرى مثل "باركليز" و"إتش.إس.بي.سي" و"لويدز" قد يكون أقل حدة، حيث إن مخاطر هذه النتيجة قد تم بالفعل حسابها جزئيا في أسعار الأسهم.

وانخفض مؤشر فوتسي للبنوك في بريطانيا 7 في المائة هذا العام، حيث يواجه المقرضون ضغوطا على الأرباح من المنافسة في قطاع الرهن العقاري وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية للبنوك المركزية والتكاليف الثابتة العالية.

وينتقل التأثير إلى قطاع السيارات، حيث تعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات إغلاق مصنعها في مدينة بيرنستن البريطانية في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للاستعداد لحدوث أي عرقلة لعمليات الإنتاج جراء الخروج الأوروبي.

وأكد كريس أوكيف، مسؤول العلاقات الخارجية، بشركة تويوتا في أوروبا أن إنتاج المصنع لن يتأثر جراء الإغلاق لأن "تويوتا" ستقوم بتوفير مخزون يوازي يومين من الإنتاج.

وتقول شركات السيارات البريطانية منذ إجراء الاستفتاء على الخروج في عام 2016 إن الانفصال عن الكتلة الأوروبية دون اتفاق سيكون بمنزلة الكارثة.

وتراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال تموز (يوليو) الماضي للشهر الـ14 على التوالي، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 15 في المائة، حسب بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية.

من جهة أخرى، ذكر تقرير أمس أن أعضاء فريق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيلتقون مسؤولين من التكتل مرتين أسبوعيا، على الأقل، خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، في إطار مساعي جونسون لكسر الجمود الحالي في قضية الانسحاب، وتجنب تمرد محتمل داخل صفوف حزبه- المحافظين- ضد خروج بلا اتفاق.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبيرج"، طالب ديفيد فروست، كبير مفاوضي المملكة المتحدة بشأن "بريكست"، الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مع مسؤولي المفوضية الأوروبي في بروكسل عاصمة بلجيكا أول أمس، بتكثيف المحادثات بشأن انسحاب بريطانيا، بحسب ما ذكره متحدث باسم المفوضية.

وذكرت الوكالة أنه بدا على مسؤولي الطرفين أنهم يقللون من فرصة إحراز تقدم وشيك، وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان "ما زال هناك تباعد بينهما بشأن القضايا الرئيسية"، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر "مقترحات ملموسة" من المملكة المتحدة.

وأوضحت ميتي فريدريكسون، رئيسة وزراء الدنمارك، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتصف بـ"المرونة والإيجابية قدر الإمكان" في المفاوضات بشأن "بريكست" إذا ما قدمت بريطانيا "اقتراحات محددة" حول كيف تعتزم الانسحاب من التكتل باتفاق.

وذكرت "بلومبيرج" أن جونسون في حاجة إلى إقناع النواب المتمردين المحتملين بين صفوف المحافظين بأنه قريب من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل المواجهة المقبلة داخل البرلمان البريطاني عندما يلتئم شمله الأسبوع الحالي.

وأعرب أوليفر ليتوين، الوزير المحافظ السابق، الذي يتزعم الجهود في برلمان المملكة المتحدة لمنع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، عن ثقته بأن لديه خطة من شأنها تجنب مسعى رئيس الوزراء لتعطيل عمل البرلمان.

ويتباحث ليتوين مع جون بيركو، رئيس مجلس العموم حول مناورات محتملة، ورغم أنه لم يتطرق إلى التفاصيل إلا أنه من المحتمل أن تتضمن هذه المناورات طلب نقاش عاجلا عندما يعود البرلمان إلى العمل في الثالث من أيلول (سبتمبر) واستغلال ذلك للسيطرة على جدول الأعمال.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن ليتوين قوله: "أعلم أن هناك عددا من زملائي يشعرون كما أشعر بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق فكرة سيئة للغاية".

ورفضت محكمة اسكتلندية أمس دعوى كانت تسعى إلى عرقلة خطة رئيس الوزراء البريطاني لتعليق عمل البرلمان بدءا من منتصف أيلول (سبتمبر) لمدة شهر.

وقرر القاضي لورد دوهرتي، في المحكمة المدنية العليا في إدنبرة، عاصمة اسكتلندا، عدم إصدار إنذار قضائي كان من شأنه أن يحول دون تعليق عمل البرلمان بانتظار جلسة استماع كاملة الأسبوع الحالي.

وغير القاضي موعد جلسة الاستماع الكاملة من السادس من أيلول (سبتمبر) إلى الثالث من الشهر نفسه، مستشهدا بـ"مصلحة العدالة"، وجرى إقامة الدعوى أوائل الشهر الجاري وقد حظيت بدعم 75 نائبا بريطانيا.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبيرج"، فإن قرار المحكمة يرجئ معركة بشأن تعليق عمل البرلمان ولا يعوق بشكل تام محاولة عشرات النواب إلى ضمان استمرار أعمال المجلس التشريعي.

وأعرب القاضي دوهرتي عن عدم الرضا، وأوضح أن هناك "حاجة منطقية" إلى إنذار قضائي ضد تعطيل البرلمان، لأنه "يصب في مصلحة العدالة إن حدث ذلك عاجلا غير آجل".

ويعتقد النواب، الذين أقاموا الدعوى أن توصية الحكومة للملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان غير دستورية، لأنها تحول دون إجراء مناقشات داخل البرلمان البريطاني.

وقال أحد هؤلاء النواب، إيان موراي "يعني هذا الحكم أنه جرى التعجيل بعقد جلسة استماع كاملة الأسبوع الحالي، الذي يعد الآن الأسبوع الأكثر أهمية في تاريخ بريطانيا".

وتوقعت "بلومبيرج" أن يصل الأمر بالدعوى في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا في لندن، التي قد تقطع عطلتها الصيفية التقليدية لنظرها.

وترى جوانا تشيري، من الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض- وهي أحد النواب الذين دعموا الدعوى- أنه "نصر لنا".

وفيما رحبت الحكومة البريطانية بقرار المحكمة، أشارت إلى أنها تشعر بالسعادة، لأن المحكمة أصدرت مثل هذا القرار، لعدم وجود سبب وجيه لإصدار الحظر "بالوضع في الحسبان أنه من المقرر عقد جلسة استماع كاملة الأسبوع الراهن، وأن عملية إنهاء الدورة البرلمانية لن تبدأ حتى التاسع من أيلول (سبتمبر)".

وجرى رفع دعاوى مماثلة لعرقلة تعليق عمل البرلمان البريطاني أمام المحاكم العليا في بلفاست ولندن، وهو أمر يحظى بدعم جون ميجور، رئيس الوزراء البريطاني السابق.