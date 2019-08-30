صراع صيني- ياباني على كعكة إفريقيا .. طوكيو تتهم بكين بإغراق القارة السمراء بفخ الديون

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المستثمرين الأجانب في إفريقيا إلى الحرص على عدم إغراق البلدان المضيفة في الديون، في إشارة واضحة إلى المشاريع الصينية الضخمة في القارة السمراء.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قال شينزو آبي في ختام مؤتمر دولي حول التنمية الإفريقية، الذي ضم أكثر من 50 بلدا إفريقيا في ضاحية يوكوهاما في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه "من خلال تقديم مساعدة لإفريقيا علينا أن نأخذ في الحسبان عبء ديون البلدان، التي تتلقاها والتحقق من ألا يصبح هذا العبء فوق طاقتها".

وكانت القدرة على خدمة الديون قضية رئيسية في مؤتمر طوكيو، مع تركز الأنظار على الإقراض المكثف للصين، الذي يقول بعض المنتقدين إنه أرهق البلدان الإفريقية الفقيرة بجبال من الديون.

وشدد المشاركون في البيان الختامي خلال القمة، التي نظمت بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي على أهمية استثمارات "معقولة ونوعية".

والصين، التي حذت حذو اليابان خلال مؤتمرها العام الماضي حول التنمية في إفريقيا تتخطاها الآن بالمبالغ المخصصة، وتشمل 60 مليار دولار من التمويلات الجديدة، التي وعدت بتقديمها خلال القمة الصينية- الإفريقية أي ضعف ما قدم خلال قمة 2016.

ويتهم مشروع البنى التحتية لـ"طرق الحرير الجديدة" الذي أطلق في 2013 من قبل بكين لربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بالصين، بدعم المؤسسات والعمال الصينيين على حساب الاقتصادات المحلية وبإغراق الدول المضيفة في الديون وعدم أخذ حقوق الإنسان والبيئة في الحسبان.

وذكر آبي أمام القادة الأفارقة "إذا كانت الدول الشريكة مثقلة بالديون سيعوق ذلك جهود الجميع للدخول إلى الأسواق".

وسرعان ما صدر رد فعل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ووصف من بكين هذه التصريحات بأنها "تكهنات غير منطقية".

واغتنم آبي الفرصة للترويج لآليات تمويل وتأمين تقدمها شركات يابانية مدعومة من الحكومة، التي تؤمن على حد قوله استثمارات نوعية.

وخلال السنوات الثلاث المقبلة، تعتزم اليابان تدريب خبراء في 30 بلدا إفريقيا في مجال إدارة المخاطر المالية والدين العام، لكن آبي لم يكشف عن الرقم الجديد لمجمل الاستثمارات اليابانية المقبلة في إفريقيا.

ولم يتوقع المحللون في الأيام، التي سبقت القمة أن تدخل اليابان مضمار السباق للاستثمار في القارة السمراء.

واختارت طوكيو بأن تتميز من خلال رغبتها في إرفاق استثماراتها بتنمية الموارد البشرية، بحسب دبلوماسي مكلف من مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية، ولم يتردد في تسمية الصين من باب المقارنة.

وردا على سؤال حول المستثمرين اليابانيين، مقارنة بالصين وأوروبا أو الولايات المتحدة، أوضح آبي أنه منذ إنشاء مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية في 1993 لم تتوقف اليابان "عن دعم التنمية، التي تركز على البشر مع احترام المبادرة الإفريقية". الفكرة التي تقول إن الموارد البشرية هي في قلب التنمية تنبع من خبرة اليابانيين".

وركزت النسخة السابعة للمؤتمر، الذي استمرت أعماله ثلاثة أيام، على الاستثمارات في القطاع الخاص بدلا من استثمارات عامة للتنمية.

وخلال المؤتمر، وقع اتفاق تمهيدي بين ساحل العاج ومجموعة "تويوتا" العملاقة لفتح مصنع لتجميع السيارات في كوت ديفوار لكن لم تكشف تفاصيل إضافية عن هذا المشروع.

ورحب البيان الختامي بالجهود الدولية لخفض مخاطر الاستثمارات الخاصة، وحول إدارة الغابات، وهو موضوع يقلق العالم منذ اندلاع الحرائق في غابات الأمازون، أوضح بنجامان توارامبي الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية "في بلادي نواجه انعداما للأمن وهذه هي الحال في عديد من الدول الإفريقية".

وأضاف "لا يمكن لمستثمر أن يأتي بأموال في بلد يقال اليوم إن جرائم قتل وعمليات نهب وقعت فيها.. يمكننا أولا بفضل المستثمرين من القطاع الخاص أن ندير بشكل جيد موارد الغابات".

من جهته، قال أكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إن الصين لا تحاول أن تستدرج الدول الإفريقية إلى فخ ديون وإنها تقدم استثمارات مهمة مع الدول الأخرى لسد فجوة تمويل لمشروعات البنية التحتية الحيوية في القارة.

وتجاهل أديسينا هذا الانتقاد وحث اليابان والصين على عدم التنافس، بل الاضطلاع "بأدوار تكميلية" في سد فجوة تمويل ضخمة للبنية التحتية الإفريقية.

وأضاف "لا أعتقد على الإطلاق أن هناك خطة متعمدة للصين لإثقال كاهل أي دولة بالديون. أعتقد أن الصين تقوم بدور مهم، فيما يتعلق بدعم البنية التحتية .. إفريقيا ليست في أزمة ديون".

ومع هذا، تنظر اليابان إلى منافستها الإقليمية باعتبارها مزاحما على النفوذ في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إفريقيا، وتخشى أن يؤدي تدفق الأموال الصينية إلى إضعاف مكانتها الدبلوماسية.

وأوضح أديسينا أن لدى إفريقيا اليوم فجوة في التمويل تدور بين 68 و108 مليارات دولار في السنة في مجالات الطاقة والموانئ والسكك الحديدية والمطارات.

ويشير بعض المنتقدين إلى أن الصين حريصة على استخراج الموارد في الدول الفقيرة لتغذية اقتصادها، وأن المشروعات ذات ضمانات بيئية ضعيفة، وإن كثيرا من العمال يجلبون من الصين بدلا من استغلال العمالة المحلية.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الكاميرون وغانا وغيرهما يواجهون خطرا كبيرا لأزمة للديون، كما هو حال جيبوتي، التي أصبحت بالفعل مقرا لأول قاعدة خارجية لجيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج.