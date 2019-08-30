صيف 2019 ثالث أسخن صيف في ألمانيا منذ عام 1881

سجلت ألمانيا في صيف هذا العام ثالث أشد فصول الصيف حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1881.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أمس في مدينة أوفنباخ على نهر الماين - استنادا إلى بيانات أولية - أن متوسط درجة الحرارة بلغ في هذا الفصل 19.2 درجة مئوية، مقابل 19.7 درجة مئوية عام 2003، و19.3 درجة مئوية عام 2018.

لا يخلو طقس هذا العام من أرقام قياسية في ألمانيا، حيث تجاوزت درجة الحرارة لأول مرة 42 درجة مئوية، بعدما سجلت مدينة لينجن في ولاية سكسونيا السفلى غربي البلاد نهاية تموز (يوليو) الماضي 42.6 درجة مئوية. وقبل بدء الصيف سجلت مدينة كيتسينجن في ولاية بافاريا جنوبي البلاد 40.3 درجة مئوية، وتم تجاوز هذه الدرجة أكثر من مرة خلال هذا العام. ويعد شهر حزيران (يونيو) الماضي الأشد حرارة منذ بدء الرصد الدوري للطقس، بحسب "الألمانية".

كما غلب على هذا الصيف الجفاف، حيث سجلت الأرصاد الجوية هطول 175 لترا من الأمطار لكل متر مربع، بتراجع قدره 27 في المائة عن القياس الذي تتم المقارنة به منذ أعوام، الذي يبلغ 239 لترا لكل متر مربع.

كانت مدة سطوع الشمس لا بأس بها خلال هذا الصيف، حيث سجلت الأرصاد مدة سطوع بلغت 755 ساعة، ليحل السطوع هذا الصيف المرتبة الرابعة في الإحصائية الخاصة به، التي تُجرى منذ عام 1951.

جاء في بيان هيئة الأرصاد "جزيرة روجن ومحيطها شهدا أطول فترة سطوع للشمس بلغت نحو 900 ساعة، بينما سجلت مناطق في ولاية شليزفيج - هولشتاين أقل الفترات سطوعا، التي بلغت نحو 600 ساعة".

بحسب حسابات علماء الأرصاد، يبدأ فصل الخريف مع مطلع أيلول (سبتمبر)، وتتنبأ الأرصاد بانخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل، ليسود طقس متقلب وأكثر برودة.