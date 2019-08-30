عقوبات أمريكا تحرم هاتف "هواوي" الجديد من نظام "أندرويد"

سيفتقر الهاتف المقبل الرفيع المستوى من "هواوي" للنسخة المعززة من نظام "أندرويد" التي تتضمن تطبيقات من قبيل "جوجل مابس" و"جي مايل" و"يوتيوب"، لكن سيتسنى لمالكي جهاز "مايت 30" تحميل هذه البرمجيات.

وهذه النتيجة هي أول ارتداد ملموس لقرار الولايات المتحدة إدراج "هواوي" في قائمة الشركات الأجنبية التي يحظر على المجموعات الأميركية تبادل التكنولوجيا معها، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وأفاد ناطق باسم "جوجل" بأنه يتعذر إدراج نظام تشغيل "أندرويد" من تطوير "جوجل" والتطبيقات المرفقة به في هذا الهاتف الذكي، بسبب الحظر المفروض على المجموعة الصينية، التي منحت عدة فترات سماح مدة كل منها 90 يوما، كان آخرها في التاسع عشر من أغسطس.

وأكدت المجموعة الصينية من جهتها في تصريحات لوكالة فرانس برس "سنستمر في استخدام أندرويد والبرمجيات ذات الصلة إذا ما سمحت لنا الحكومة الأميركية بذلك. وفي حال لم تخولنا القيام بالأمر، فسنواصل تطوير نظام التشغيل الخاص بنا".

وبحسب مصادر متطابقة، سيبقى من الممكن النفاذ إلى متجر التطبيقات "بلاي ستور" التابع لـ "جوجل" من خلال هذه الهواتف الجديدة، ما يتيح لأصحابها أن يحملوا بأنفسهم برمجيات "جوجل" المنشودة.