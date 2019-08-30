استعدادا لـ "بريكست".. "تويوتا" تعتزم إغلاق مصنعها في مدينة بيرنستن البريطانية

تعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات إغلاق مصنعها في مدينة بيرنستن البريطانية يوم الأول من نوفمبر المقبل للاستعداد لحدوث أي عرقلة لعمليات الانتاج جراء خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كريس أوكيف، مسؤول العلاقات الخارجية، بشركة تويوتا موتور في أوروبا قوله في مقابلة عبر الهاتف إن الشركة تعتزم استئناف الانتاج في المصنع الذي ينتج السيارة كورولا سيدان يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر.

وأكد أوكيف إن انتاج المصنع لن يتأثر جراء الاغلاق لأن تويوتا ستقوم بتوفير مخزون يوازي يومين من الانتاج.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل. وهدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخروج من التكتل دون اتفاق إذا لم يتسن إعادة التفاوض بشأن الشروط الحالية.

وتقول شركات السيارات البريطانية منذ إجراء الاستفتاء على الخروج في عام 2016 إن الانفصال عن الكتلة الأوروبية بدون اتفاق سيكون بمثابة الكارثة.

وتراجع انتاج السيارات في بريطانيا خلال يوليو الماضي للشهر الـ14 على التوالي فيما تراجعت الصادرات بنسبة 15 بالمئة، حسب بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية.