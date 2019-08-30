حريق في مقر شركة تويوتا لصناعة السيارات في اليابان

قالت متحدثة باسم شركة تويوتا لصناعة السيارات إن الشركة تحقق في حريق اندلع اليوم الجمعة في مقرها بمدينة تويوتا بغرب اليابان ويعتقد أنه شب في قسم التطوير التكنولوجي.
وأضافت المتحدثة أنه تم إجلاء جميع العاملين من المبنى ولم يصب أحد.
وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون (إن.إتش.كيه) العامة لقطات لأشخاص يغادرون المبنى على الرغم من وجود آثار بسيطة على انبعاث دخان.
وتبعد مدينة تويوتا حوالي 320 كيلومترا غربي العاصمة طوكيو.
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