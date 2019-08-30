اليوان الصيني يتجه لتسجيل أسوأ شهر منذ 1994

تراجع اليوان الصيني اليوم الجمعة، متجها صوب أسوأ أداء شهري له منذ إصلاح الصين نظام سعر الصرف في 1994، بسبب توترات التجارة مع الولايات المتحدة وتباطؤ في الاقتصاد المحلي.
وفي ختام التداولات المحلية، أغلق السعر الفوري لليوان عند 7.1452 للدولار في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، انخفاضا من 7.1430 في إقفال الجلسة السابقة.
وإذا ختم السعر الفوري لليوان تداولات أواخر الليل عند سعر الإغلاق المحلي، فسيكون قد فقد 3.7 بالمئة أمام الدولار في أغسطس آب، ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض شهري منذ وحدت الصين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق في 1994.
وأمس الخميس، قطع اليوان موجة خسائر دامت لعشرة أيام، هي الأطول منذ ديسمبر كانون الأول 2015، مع صدور مؤشرات عن بكين وواشنطن بأنهما بحثتا جولة قادمة من المفاوضات المباشرة في سبتمبر أيلول، مما عزز الآمال في إنهاء حرب التجارة باهظة التكلفة بينهما.
وفي الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، كان اليوان متداولا عند 7.1463 للدولار في الأسواق الخارجية.
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