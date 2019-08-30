قالت تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية اليوم الجمعة إنها زادت أسعار بعض سياراتها في الصين، في قرار يتزامن مع تداول اليوان الصيني عند أضعف مستوياته في أكثر من عشر سنوات.
وقالت تسلا في موقعها الصيني إن سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز اكس سيبدأ من 809 آلاف و900 يوان (114 ألفا و186 دولارا) بدلا من 790 ألفا و900 يوان في السابق. وأصبح سعر سيارتها من الطراز 3 طويل المدى ثنائي المحرك الموجه للسوق العام 439 ألفا و900 يوان، ارتفاعا من 429 ألفا و900.
كانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إن تسلا سترفع الأسعار يوم الجمعة وقد تعاود ذلك في ديسمبر كانون الأول في حالة سريان رسوم جمركية صينية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة.
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- بالتزامن مع تداول اليوان عند أضعف مستوياته.. تسلا ترفع أسعار سياراتها في الصين
أخبار اقتصادية- عالمية
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