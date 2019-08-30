المدن العالمية في حالة انكماش .. المناطق الداخلية تفقد ساكنيها

عندما شاركت كيلي سايمون في تأسيس موقع Paris, je te quitte "باريس، سأرحل عنك" قبل خمسة أعوام، كانت في منتصف العشرينات من عمرها وشعرت بالفعل بأن مغادرة العاصمة الفرنسية ستكون نقطة تحول تنقلها إلى مرحلة جديدة.

قالت: "بعد قضاء العشرينات من العمر في باريس، تبدأ في التفكير في مستقبلك: أول طفل، مساحة أكبر، تكون أقرب إلى الطبيعة (...) ماذا بعد باريس؟".

الموقع الذي يعد في الأصل مدونة، لكنه يعرض الآن قوائم بالوظائف وخدمات البحث عن عقارات والتدريب، حظي بجمهور متحمس يضم عشرات الآلاف ممن تشير البيانات إلى رغبتهم في الهروب: باريس الداخلية تتقلص.

عدد الأشخاص الذين يعيشون في باريس أو المنطقة الإدارية تراجع بمتوسط 11900 شخص سنويا بين عامي 2011 و2016، وهي آخر الأرقام المتاحة وفقا لوكالة الإحصاءات الوطنية.

معهد الدراسات الحضرية في باريس "أبور" Apur، تنبأ بأن تراجع عدد سكان المدينة الداخلية سيستمر لستة أعوام أخرى تقريبا.

إنه تناقض حاد مع النهضة الحضرية التي حدثت في كثير من المدن الكبرى في العالم على مدى الـ20 عاما الماضية، لكن باريس ليست الوحيدة.

عدد سكان مدينة نيويورك تراجع بواقع 39500 شخص في عام 2018 و37700 في عام 2017، عاكسا اتجاها صعوديا سابقا.

في لندن ما زال عدد السكان ينمو، مدعوما بالمواليد والهجرة الدولية. لكن عندما يتعلق الأمر بالهجرة الداخلية، كان عدد الأشخاص الذين يغادرون المدينة أكثر من 100 ألف في العام حتى حزيران (يونيو) 2018.

قد تكون المدن العالمية متصلة بشكل عميق بالاقتصاد العالمي، لكن ذلك لم يعد يضمن نمو سكانها.

بحسب يولاندي بارنز، رئيسة معهد بارتليت العقاري في جامعة كوليدج في لندن، السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بعد عقود من النمو السكاني. "إنه عمل اقتصاد الأراضي، إذ أصبحت هذه المدن باهظة الثمن".

من العوامل التي فاقمت التغيير صعود الإيجارات قصيرة الأجل، على غرار موقع إيربنب، من خلال الاستفادة من قيمة السوق المرتفعة للعقارات في المدن العالمية. عدد العقارات غير المأهولة بصورة دائمة في باريس ارتفع بواقع 30 ألفا في خمسة أعوام، وفقا لـ"أبور".

قالت بارنز إن المدن تعمل خلال دورات تؤدي خلالها تبعات النمو السكاني المستمر إلى اندفاع الناس إلى الخارج في نهاية المطاف. وأضافت: "تتعرض المدن الكبيرة لحالات المد والجزر، وهي (الآن) في حالة جزر".

هذا الاتجاه لا يكون بمعزل عن التخطيط دائما. مثلا، الحكومة في الصين تسعى بنشاط إلى تقليص عدد سكان أكبر المدن في الصين، والحد من الاكتظاظ ونقل الناس إلى مناطق حضرية جديدة. في عام 2017 شهدت كل من بكين وشنغهاي اللتان تضم كل منهما أكثر من 20 مليون شخص، أول انخفاض في عدد السكان منذ عقود.

نتيجة لذلك تتغير التركيبة السكانية في المدن. شلومو آنجل، أستاذ تخطيط المدن في معهد مارون في نيويورك، قال إن أولئك الذين يقيمون في وسط المدن العالمية الكبرى يميلون إلى أن يكونوا "أكثر ثراء مع أسر أصغر. يمكن للأشخاص العزاب أيضا تحمل نفقات الإقامة في بعض الأحيان. أنت تستبدل الأشخاص الأحسن حالا بالفقراء (...) وتزيد التجانس في المناطق المركزية".

يترتب على انكماش السكان الذي تفاقم في كثير من البلدان، بسبب انخفاض معدلات المواليد، تبعات اجتماعية.

في باريس أدت قلة عدد الأسر في المناطق الداخلية في المدينة إلى اندماج نحو 15 مدرسة، أو إغلاقها خلال الفترة من عام 2015 حتى 2018، وفقا لهيئة التعليم المحلية. وانخفض عدد التلاميذ بواقع 13 ألف تلميذ منذ عام 2012، وفقا لوزارة التعليم.

لكن بداية الانخفاض في عدد السكان لا تعني بالضرورة أن تأثير المدينة العالمي سيتراجع، حسبما يقول بعض الخبراء.

دينيس بومين، أستاذة الجغرافيا في جامعة باريس 1 بانثيون سوربون، قالت إن "تخفيف" الكثافة الحضرية المرتفعة هو اتجاه سائد في جميع أنحاء المدن الأوروبية الكبرى. لكنها لاحظت أن عدد سكان منطقة إيل دو فرانس الأوسع، التي تضم ضواحي باريس المترامية الأطراف، ما زال ينمو.

وقالت على الرغم من الانكماش "سيستمر الاتجاه الذي أصبحت فيه أكبر المدن وأكثرها ثراء مرتبطة أكثر فأكثر بالاقتصاد العالمي".

ريتشارد لونجورث، باحث في المدن العالمية في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، اعتبر انخفاض عدد السكان "أحد الأعراض التي تدل على حدوث شيء ما، لكن ليس بالضرورة دليلا على تدهور المكانة العالمية".

وقال في الوقت الذي تدفع فيه أسعار العقارات المرتفعة وتراجع الصناعات التحويلية الطبقات الوسطى، ينتقل الأثرياء برفقة "جيش الاقتصاد الجديد - حراس الأمن الذين يعملون في خدمة ركن السيارات، والطهاة، وأولئك الذين يقدمون خدمات التوصيل باستخدام الدراجات الهوائية".

ولاحظ لونجورث أن "النتيجة التي تكررت في كثير من المدن العالمية هي إنشاء مدن مفصولة اقتصاديا بشكل حاد، يسكنها مواطنون من مختلف أنحاء العالم يحصلون على رواتب جيدة وخدم من مختلف العالم يتقاضون رواتب زهيدة – ولا يوجد كثير من الناس ما بين هاتين الطبقتين". وأضاف: "أصبحت المدن العالمية رموزا لعدم المساواة (...) يبدو من المستحيل أن يستمر هذا النظام الطبقي الجديد، هذه الحالة الجديدة من عدم المساواة".

سايمون، المؤسسة المشاركة لـ Paris, je te quitte، قد لا تكون قريبة لتكتشف الأمر. من المفارقات أن نجاح الشركة جعلها تبقى حتى الآن في باريس، كونها تشغل منصب كبيرة مسؤولي التسويق في الشركة.

لكنها تحلم بحياة تعيشها في المناطق التي "لا تضيع فيها ساعتين من يومك في وسائل النقل وتعثر على شقة أكبر ثلاث مرات وأرخص ثلاثة أضعاف".

وتابعت: "أفكر فعليا في الرحيل، عندما يكون ذلك ممكنا. نشأتي في لاروشيل كانت رائعة (...) يمكنك فعل كل شيء بدراجتك تقريبا، ويمكنك الذهاب إلى الشاطئ بعد المدرسة أو العمل. أريد توفير هذا النمط من الحياة لأطفالي".