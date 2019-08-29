آمال التجارة تدفع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في نحو شهر

دفعت آمال في حل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسهم الأوروبية للصعود إلى أعلى مستوى في حوالي شهر اليوم، بينما قفزت الأسهم في إيطاليا بدعم من احتمال تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في البلاد.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا واحدا في المئة بعد أن ساعدت تعليقات جديدة من بكين أشارت إلى استعداد لمواصلة محادثات التجارة مع واشنطن في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن مخاطر ركود عالمي.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الجانبين كليهما يناقشان الجولة القادمة من المحادثات المقررة في سبتمبر وعبًرت عن الأمل بأن يلغي المسؤولون الأمريكيون الرسم الجمركية الإضافية المزمعة لتفادي تصعيد.

وعقب ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن محادثات تجارية بين مسؤولين من البلدين من المقرر أن تعقد في وقت لاحق اليوم "على مستوى مختلف" لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية حوالي اثنين في المئة لتقود المكاسب، بينما سجلت أسهم القطاعات الدفاعية، مثل المرافق والرعاية الصحية، أصغر المكاسب.

وارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوروبي أكثر من واحد في المئة.

وقفزت أسهم بيجو الفرنسية سبعة في المئة لتأتي كأكبر الرابحين بين الأسهم المدرجة في المؤشر ستوكس 600 بعد إعلانها عن أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع للنصف الأول من العام.

وصعدت الأسهم الأيطالية حوالي اثنين في المئة إلى أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس مع إعطاء الرئيس سيرجيو ماتاريلا ضوءا أخضر لخصمين سياسين سابقين، حركة (5-نجوم) والحزب الديمقراطي، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة يرأسها جوزيبي كونتي كرئيس للوزراء.