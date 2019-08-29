أمريكا تأمل بأن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على فنزويلا 

قال المبعوث الأمريكي الخاص إليوت أبرامز اليوم إنه متفائل بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على فنزويلا في الأشهر المقبلة وإن الولايات المتحدة تدرس المزيد من الإجراءات للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي.

وأبلغ أبرامز الصحفيين أن حكومة مادورو تعتمد بشكل متزايد على شركة النفط الروسية روسنفت للدعم المالي. وأضاف أن مشتريات ومبيعات روسنفت من النفط الفنزويلي "لا تنتهك العقوبات الأمريكية حتى الآن".

وقال أيضا إن الولايات المتحدة تعتقد أن إنتاج فنزويلا من النفط الخام هبط إلى 800 ألف برميل يوميا من 1.1 مليون برميل يوميا.