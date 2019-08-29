الأسواق الناشئة تشهد نزوح للأموال بـ 13.8 مليار دولار خلال أغسطس

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي اليوم أن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة حتى الآن في أغسطس، وهو أكبر نزوح للأموال من تلك الأسواق منذ أن فاز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2016 .

وقال المعهد "الصراع التجاري مصحوبا بمخاوف متزايدة من تباطؤ عالمي كانا عاملين مساعدين في الإرتداد الحالي للمحافظ الاستثمارية (من الأسواق الناشئة)".

وشهد أغسطس قيام المستثمرين بسحب ما يزيد قليلا عن 14 مليار دولار من الأسهم في الأسواق الناشئة، ورغم أن السندات اجتذبت تدفقات بلغت حوالي 300 مليون دولار، إلا أنه ما زالت هناك تدفقات كبيرة إلى الخارج في بعض الدول.

وفي تحرك مفاجىء بعض الشيء اجتذبت الأسهم في الصين تدفقات بلغت 1.5 مليار دولار. لكن المخاوف المتزايدة من ركود عالمي والصراع التجاري المستمر منذ وقت طويل تسببا في نزوح 15.6 مليار دولار من الأسواق الناشئة، مع استبعاد الصين.