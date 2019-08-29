تطبيقات "جوجل" تهدد مبيعات هاتف "هواوي" الجديد

أوشكت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على تقليص إيرادات وحدة شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، هواوي للهواتف الذكية، بعد أن أكدت "جوجل" أن هاتف هواوي المقبل سيصدر دون التطبيقات الأساسية لنظام أندرويد التابع لـ"جوجل".

ومن المتوقع أن تكشف "هواوي تكنولوجيز" النقاب عن هاتف Mate 30 Pro الجديد الشهر المقبل، ما يجعله أول إطلاق لها منذ أن أدرجتها واشنطن ضمن ما يسمي "قائمة الكيانات"، ومنعتها من الحصول على مكونات وتكنولوجيا أمريكية.

وفي انفراجة مؤقتة لـ"هواوي"، قالت واشنطن، قبل أيام، إنها ستمدد بواقع 90 يوما مهلة تسمح لـ"هواوي" بشراء مكونات من الشركات الأمريكية، بهدف تزويد المستهلكين الحاليين، في حين ستضيف أكثر من 40 وحدة تابعة للشركة إلى قائمتها السوداء.

لكن "جوجل" قالت إن تطبيقاتها الأساسية لنظام أندرويد التابع لها لن تكون متاحة على الهاتف الجديد لـ"هواوي"، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أمس.

وبالنسبة لـ"هواوي"، فإن هذا يعني تقليصا واضحا لمبيعات Mate 30 Pro في أسواق خارج الصين.

وذكرت "بلومبيرج نيوز"، في حزيران (يونيو)، أن إدراج الشركة في القائمة السوداء سيلحق الضرر بإيراداتها بنسبة تراوح بين 40 و60 في المائة.

وقال أنشيل ساج، محلل صناعة الهواتف في "موتور إنسايتس آند ستراتيجي": "لا يمكن لشركة هواوي البقاء خارج الصين دون تطبيقات وخدمات جوجل لذا فإن عدم تقديم هذه التطبيقات والخدمات لعملاء هواوي سيكون بمنزلة خسارة كبيرة".

ونتيجة لذلك، تستعد شركة هواوي لتراجع في مبيعات الهاتف لنحو 60 مليون شخص خارج الصين.

وتقول "بلومبيرج": "إنه دون القدرة على إمداد الأجهزة بتطبيقات يوتيوب أو كروم أو جيميل أو خرائط جوجل، فإن الأجهزة التي تقدمها هواوي ستعاني، وستصبح أقل فائدة".

إلا أن الصين ستظل استثناء، حيث تعمل "هواوي" بنظام تشغيل خاص بها، بسبب غياب "جوجل" هناك.

ومع اتهامات الولايات المتحدة بأنها تمثل تهديدا أمنيا، لا تزال "هواوي" تتمتع بنمو قوي في الأسواق الدولية الأخرى، ولا سيما أوروبا.