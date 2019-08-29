نشطاء يخططون لإطلاق طائرات مسيرة على مطار هيثرو

قال مطار هيثرو أمس إن خطة مزمعة لنشطاء معنيين بتغير المناخ لعرقلة عملياته بواسطة طائرات مسيرة تعد جريمة وستأتي بنتائج عكسية.

وقال متحدث باسم أكبر مطار في أوروبا عن الخطط المزمعة لمجموعة (هيثرو بوز) "نتفق على الحاجة إلى العمل بشأن التصدي لتغير المناخ. هذه مشكلة عالمية تتطلب تعاونا وتحركا بناء. ارتكاب مخالفات جنائية وعرقلة حركة المسافرين سيأتيان بنتائج عكسية".

وأضاف بحسب "رويترز"، "إطلاق طائرات مسيرة على مسافة خمسة كيلومترات من مطار هيثرو عمل غير قانوني لأنه ينطوي على مخاطر، سنعمل بشكل وثيق مع شرطة العاصمة والسلطات الأخرى للتعامل مع أي تأثيرات قد تنتج عن هذا والحد منها".

وكان نشطاء بريطانيون معنيون بتغير المناخ قد أعلنوا عزمهم إطلاق طائرات مسيرة تستخدم كلعب عند مطار هيثرو في لندن ابتداء من 13 أيلول (سبتمبر) في خطوة من المحتمل أن توقف جميع الرحلات الجوية وذلك للضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت مجموعة (هيثرو بوز) "بدءا من 13 سبتمبر سنستغل ثغرة في بروتوكولات الصحة والسلامة في مطار هيثرو وسنطلق طائرات مسيرة تستخدم كلعب داخل المنطقة المحظورة للمطار".

وأضافت في بيان "نتوقع أن ترد سلطات المطار بتأجيل جميع الرحلات الجوية، لن يتم إطلاق الطائرات المسيرة في مسارات التحليق ولن يكون هناك أي خطر على أي شخص".