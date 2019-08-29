ارتفاع طفيف للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو خلال أغسطس

أظهرت بيانات اليوم حدوث تحسن طفيف في المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في أغسطس مدفوعة بتفاؤل في قطاعي الصناعة والتجزئة مع تحقيق أكبر تحسن في إسبانيا.

وأظهر مسح المعنويات الشهري للمفوضية الأوروبية أن المؤشر العام للدول التسع عشرة بمنطقة اليورو بلغ 103.1 نقطة، صعودا من 102.7 في الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض المؤشر إلى 102.3 نقطة.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيز في اجتماع 12 سبتمبر، ونمت توقعات السوق مع قيام المستثمرين بالتسعير بناء على عدة تخفيضات لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل وجولة جديدة من شراء السندات، فيما يعرف بالتيسير الكمي.

ويرجع ارتفاع مؤشر المعنويات في أغسطس لزيادة الثقة في قطاع الصناعة حيث صعد مؤشره إلى -5.9 من -7.3 قبل شهر، مع إبداء المديرين مزيدا من التفاؤل في توقعات الإنتاج والمستوى الحالي في إجمالي طلبيات التوريد ومخزونات المنتجات النهائية.

وتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 9.3 من 10.6 بينما تراجعت ثقة المستهلكين إلى -7.1 من -6.6 وسط قلق حيال الوضع الاقتصادي العام.

وبشكل منفصل، تحسن مؤشر مناخ الأعمال، الذي يشير إلى المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال، إلى 0.11 نقطة في أغسطس آب من -0.11 قبل شهر.