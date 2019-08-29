الأسهم السعودية تغلق على إنخفاض 1.85% .. والمصارف تتراجع للجلسة السابعة

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الخميس على تراجع ، حيث أغلقت السوق الرئيسية عند مستويات 8019 نقطة، ليفقد السوق نحو 151 نقطة أو ما يعادل 1.85 في المائة، وذلك بضغط من قطاع "المصارف" والذي يستمر في التراجع للجلسة السابعة على التوالي.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 4 مليار ريال، حيث تم تداول 146.9 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 126 ألف صفقة.

وتراجعت الأسهم بضغط من أسهم قطاع "البنوك" حيث تراجع القطاع بنحو 2.6 في المائة، في حين تراجع قطاع المواد الأساسية بنحو 1.2 في المائة.

وتصدرت أسهم شركة اسمنت اليمامة المكاسب بنحو 4.5 في المائة، تلاها أسهم شركة الدريس بارتفاع 4.1 في المائة، وأتت ثالثا أسهم شركة خدمات السيارات بمكاسب بلغت 4 في المائة.



فيما تصدرت التراجعات أسهم بنك الإستثمار بانخفاض 4.7 في المائة، تلاه سهم شركة المواساة بنحو 4.5 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع سهم بنك سامبا الذي تراجع بنحو 4.3 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 45 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 131 شركة.



وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 798.9 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الإنماء بنحو 345.9 مليون ريال، تلاها أسهم شركة سابك بنحو 291.7 مليون ريال.

