الجنيه الإسترليني يتراجع بنسبة ربع بالمئة إلى 1.2183 دولارا

تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني اليوم بنسبة ربع بالمئة إلى 1.2183 دولاراً أمريكياً لتقترب، من أدنى مستوى لها منذ يناير من العام 2017م حيث سجلت أقل من 1.2015 دولاراً أمريكياً.

وجاء ذلك التراجع، بحسب وسائل إعلام محلية بريطانية اليوم، على خلفية اعتزام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعليق عمل مجلس العموم البريطاني، ما أدى إلى تصاعد معدل احتمال الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق حول حيثيات ذلك الخروج.