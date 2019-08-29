المخاوف الاقتصادية والسياسية تهبط بمؤشر الأسهم اليابانية وتبدد انتعاشته

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس، مبددا انتعاشه في أوائل التعاملات بقيادة وول ستريت في ظل استمرار المخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء الصراعات التجارية والمخاطر السياسية.

وأغلق المؤشر القياسي الجلسة منخفضا 0.09 بالمئة إلى 20460.93 نقطة، بعدما ارتفع 0.15 بالمئة في الجلسة السابقة. وكان المؤشر زاد نحو 0.2 بالمئة في بداية التعاملات بعدما حققت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية مكاسب الليلة الماضية.

غير أن مكاسب نيكي تبددت بفعل المخاوف من تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتطورات الأخيرة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يشير إلى اضطرابات جديدة تنتظر أسواق المال.

وارتفع 127 سهما على نيكي، مقابل انخفاض 87 سهما.

وكانت شركة ركروت هولدنجز لخدمات التوظيف أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، إذ هبط سهمها 4.8 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن خطط لبيع ما يقرب من 7.16 بالمئة من أسهمها القائمة عبر طرح ثانوي.

أما أكبر الرابحين بالنسبة المئوية فكان سهم راكوتين الذي صعد 2.4 بالمئة، ثم سهم تايسي بنسبة 2.3 بالمئة وسهم نيبون سويسان كايشا بنسبة 2.2 بالمئة.

وارتفع سهم سوزوكي موتور 1.5 بالمئة بدعم من إعلان شركة صناعة السيارات عن تحالف مع تويوتا موتور.

وأغلق سهم تويوتا دون تغير يذكر. وستدفع تويوتا نحو 96 مليار ين (910.90 مليون دولار) مقابل حصة نسبتها 4.94 بالمئة في سوزوكي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 بالمئة إلى 1490.17 نقطة.