نمو قوي للطلب على الإسمنت في الهند

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس نمو الطلب على الإسمنت في الهند بقوة في ظل النشاط الملحوظ لمشروعات الإسكان والبنية التحتية في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مؤسسة "سيمنت" المعنية بمتابعة سوق الإسمنت في العالم القول إن معدل نمو الطلب على هذه السلعة في الهند يبلغ ضعف متوسط معدل نموه في باقي دول جنوب آسيا.

يذكر أن الهند استطاعت خلال السنوات العشر الماضية جذب شركات صناعة الإسمنت العالمية مثل "هايدلبرج سمنت" و"سي.آر.إتش" و""سيمبور" للاستثمار فيها.