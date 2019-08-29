"مجموعة السريع" تخفض رأس مالها بنسبة 70.89% لإطفاء الخسائر المتراكمة

أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة ( الإجتماع الثاني) الذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 28 أغسطس 2019م ،

وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع.

وكات نسبة الحضور 48.62 % وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالاتي:

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي :

أ - رأس مال الشركة قبل التخفيض 225,000,000 ريال سعودي.

ب - رأس المال بعد التخفيض 65,500,000 ريال سعودي.

ج - نسبة التخفيض سوف تمثل 70.89 % من رأس مال الشركة.

د - عدد الأسهم قبل التخفيض 22,500,000 سهم.

هـ - عدد الأسهم بعد التخفيض 6,550,000 سهم .

و - سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة.

ز - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 15,950,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (3.54) سهم لكل (5) سهم.

ح - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

ط - تاريخ التخفيض : سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

2- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـرأس المال. 3- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.