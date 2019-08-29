الهند تطرح 50 ألف وظيفة حكومية في كشمير وتخفف القيود المفروضة على الاتصالات

أعلنت الهند عن حملة لشغل ما يصل إلى 50 ألف وظيف شاغرة في الدوائر الحكومية بالشطر الخاضع لها من إقليم كشمير.

كما أشارت الهند إلى أنها ستخفف بشكل أكبر القيود المفروضة على الاتصالات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباءاليوم الخميس.

جاء ذلك حسبما أعلن حاكم جامو وكشمير ساتيا بال مالك، بعد ساعات من موافقة المحكمة العليا في الهند على النظر في طعون قانونية على قرار رئيس الوزراء نارندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير.

وألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس الحكم الذاتي لكشمير، وجعل المنطقة تحت الحكم المباشر للحكومة الاتحادية.