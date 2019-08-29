الأسهم السعودية تعود للتراجع دون 8200 نقطة مع استمرار الضغوط البيعية

عادت الأسهم السعودية للتراجع بعد جلستين مرتفعتين لتغلق عند 8171 نقطة فاقدة 114 نقطة بنسبة 1.38 في المائة. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" نحو 22 نقطة بنسبة 1.84 في المائة. وعادت السوق للتداولات الاعتيادية بعد دخول المستثمرين الأجانب في جلسة أمس الأول وذلك مع تفعيل المرحلة الثانية من الانضمام لمؤشر MSCI التي زادت فيها السيولة بنحو 25 مليار ريال. وجاء تراجع السوق مخالفا للتوقع، ما يظهر استمرار الضغوط البيعية رغم عدم معطيات تبرر ذلك، وعلى العكس لم تتفاعل السوق مع تحسن أسعار النفط، حيث استعاد خام برنت 60 دولارا خلال جلسة أمس مع ارتفاعه 2 في المائة، وتراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

استمرار تداول السوق دون 8180 نقطة سيثير قلق المتعاملين مع انحسار مكاسب السوق منذ بداية العام، ما سيدفعهم نحو عمليات وقف الخسارة التي ستزيد من الضغوط البيعية على السوق، لذا العودة فوق مستويات 8180 ستخفف من تلك الضغوط، والسوق قادرة على استعادة اللون الأخضر خاصة مع التشبع البيعي في القطاع المصرفي الذي يتداول بمكررات ربحية تقل بنحو 25 في المائة عن مكرر السوق، حيث بلغ مكرر ربحية القطاع 14 مرة مقابل 19 مرة للسوق.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8285 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8149 نقطة فاقدا 1.65 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8171 نقطة فاقدا 114 نقطة بنسبة 1.38 في المائة. وتراجعت السيولة 84 في المائة بنحو 24 مليار ريال لتصل إلى 4.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 36 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 78 في المائة بنحو 598 مليون سهم لتصل إلى 167 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 0.29 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 61 في المائة بنحو 204 آلاف صفقة لتصل إلى 128 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.95 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 1.88 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.99 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 4 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 3.1 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.8 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 34 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 980 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 684 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "مجموعة السريع" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 11.86 ريال، يليه "أسمنت المدينة" بنسبة 6.76 في المائة ليغلق عند 14.52 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للتعليم" بنسبة 4.98 في المائة ليغلق عند 27.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسواق العثيم" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 80.10 ريال، يليه "سدافكو" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 128.80 ريال، وحل ثالثا "معادن" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 45.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 596 مليون ريال، يليه "المراكز" بقيمة 562 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 346 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية