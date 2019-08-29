«نمو» تضيف 3 نقاط وسط تراجع قيمة التداول 65 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 0.1 في المائة لتغلق عند 3829 نقطة رابحة ثلاث نقاط. وتراجعت قيمة التداول 65 في المائة إلى 763 ألف ريال، بمعدل 6.2 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة إلى 34 ألف سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 22 صفقة لتصل إلى 122 صفقة. وتراجع سهما "الكثيري" 6.2 في المائة ليغلق عند 42.20 ريال، و"أبومعطي" 0.75 في المائة ليغلق عند 13.20 ريال. مقابل ارتفاع سهمي "بحر العرب" 4.9 في المائة ليغلق عند 10.52 ريال، و"ثوب الأصيل" 1.2 في المائة ليغلق عند 34.40 ريال. واستقرار بقية الأسهم. وكان الأعلى ارتفاعا "ثوب الأصيل" بقيمة 373 ألف ريال يليه "ريدان" بقيمة 177 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 50 ألف ريال.