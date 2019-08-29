المستثمرون يتمسكون بعملات الملاذ الآمن مع تصاعد المخاوف بشأن الكساد العالمي

تمسك الين الياباني بمكاسبه الأخيرة مقابل عملات رئيسة أمس في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف بشأن حدوث كساد اقتصادي عالمي المستثمرين إلى شراء عملات الملاذ الآمن فيما عم الهدوء أسواق العملة الأوسع نطاقا مع مراقبة المستثمرين الأوضاع عن كثب.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى ما يفوق عوائد السندات لأجل عشرة أعوام، لتعمق ما يسمى بانقلاب منحنى العائد على السندات، وهو يعد مؤشرا بالنسبة لكثيرين إلى ركود وشيك. ويخشى المستثمرون من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يقود إلى تباطؤ اقتصادي.

واستقرت العملة اليابانية عند 105.765 ين مقابل الدولار دون أي تغيير يذكر، لكنها تظل قريبة من أعلى مستوياتها منذ سبعة أشهر عندما صعدت إلى 104.46 ين يوم الإثنين الماضي.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بشكل طفيف إلى 98.042.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6738 دولار منخفضا 0.2 في المائة، وكان الدولار الأسترالي قد هوى إلى 0.6677 دولار في أوائل الشهر الجاري، وهو أدنى مستوياته منذ عشر سنوات.

واستقر اليوان الصيني عند 7.1682 مقابل الدولار، وهي قيمة ليست ببعيدة عن أدنى مستوى لها عند 7.187 مقابل الدولار الذي لامسته يوم الإثنين الماضي.

ولم يتحرك اليورو كثيرا مقابل الدولار، حيث جرى تداول العملة الموحدة عند 1.1091 دولار، وهبط الجنيه الاسترليني إلى ما دون أعلى مستوياته منذ شهر عند 1.2310 دولار. وكان الاسترليني قد حقق مكاسب أمس الأول بعدما قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض إنه سيفعل كل ما يلزم لمنع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. من جهة أخرى، تراجع الذهب بعد‭‭ ‬‬مكاسب تجاوزت 1 في المائة الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على ستة أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية - الأمريكية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1537.21 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن قد لامس يوم الإثنين الماضي 1554.56 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى فيما يزيد على ستة أعوام.

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع الذهب 0.3 في المائة إلى 1546.50 دولار للأوقية، ومما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1 في المائة أمام منافسيه الرئيسين بينما سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب محدودة.

وارتفع الذهب أكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف من ركود يلوح في الأفق جراء انقلاب منحنى العائد الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال، وسط ضبابية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.