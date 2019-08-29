بوادر أزمة بين اليابان وكوريا بعد إلغاء تسهيلات تجارية تفضيلية

استدعت كوريا سفير اليابان، للاحتجاج على قرار إلغاء تمتعها بتيسيرات تصديرية، الذي دخل حيز التطبيق أمس وسط خلاف سياسي واقتصادي آخذ في التفاقم.

بحسب "رويترز"، أزالت اليابان جارتها كوريا هذا الشهر مما يعرف "القائمة البيضاء" الخاصة بالشركاء التجاريين الذين يتمتعون بمزايا تفضيلية، وهو ما يعني تعقيد إجراءات التصدير واحتمال تباطؤ إمدادات مجموعة من البضائع.

دفع هذا القرار كوريا إلى رفع اليابان من القائمة التفضيلية وإلغاء اتفاق لتبادل المعلومات، وأوضح كيم هيون-تشونج نائب مستشار الأمن القومي الكوري أنه من المؤسف بشدة دخول قرار اليابان إلغاء تيسيرات التصدير حيز التطبيق.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "بلاده مستعدة لإعادة النظر في قرارها إلغاء اتفاق تبادل المعلومات إذا عدلت طوكيو عما اتخذته من إجراءات غير عادلة"، ومضى قائلا "أريد التأكيد أن الكرة في ملعب اليابان".

وتدهورت العلاقات بين البلدين في أواخر العام الماضي بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في كوريا يقضي بمنح تعويضات لبعض الكوريين الذين أجبروا على العمل في شركات يابانية خلال حقبة الاحتلال الياباني من عام 1910 حتى عام 1945.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية أن تشو سي-يونج نائب وزيرة الخارجية استدعى ياسوماسا ناجامين السفير الياباني، لتقديم شكوى رسمية وطالبه بالتراجع عن قرار رفع سيئول من "القائمة البيضاء".

وذكرت الوزارة في بيان "تشو أشار إلى أن الإجراء كان ردا واضحا على حكم المحكمة وشكل تحديا خطيرا هز أساس علاقات التعاون بين البلدين".

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن رئيس الوزراء الكوري لي ناك - يون قال لوزراء حكومته "إن الحكومة ستمضي في تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية لمعالجة "الرد الاقتصادي الجائر" من جانب طوكيو".

ورفض السفير التعليق على الشكوى الرسمية التي قدمتها سيئول، لكن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أوضح مجددا أن خطوة طوكيو كانت مناسبة وحمّل كوريا الجنوبية مسؤولية توتر العلاقات لما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بقضية العمالة القسرية.

ودافعت اليابان عن قرارها بشطب كوريا من قائمة للشركاء التجاريين المفضلين، وفي تصريحات في مؤتمر صحافي، أفاد المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن الإجراء "ضروري من الناحية الأمنية".

وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قررت مطلع آب (أغسطس) إلغاء وضع كوريا كشريك تجاري مفضل، وهو ما ردت عليه كوريا بتخفيض الوضع التجاري لليابان.

وبدأت طوكيو في تموز (يوليو) الماضي فرض قيود على شحنات المواد المستخدمة في أشباه الموصلات وإنتاج الهواتف الذكية المتوجهة إلى كوريا.