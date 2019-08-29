علاج الخرف يكشف أوجه القصور في الخدمات الطبية

على الرغم من أن اكتشاف علاج للخرف يبدو بعيد المنال بصورة مؤلمة، إلا أن الهيئات الصحية الرائدة في أنحاء العالم كافة تبحث في كيفية تجهيز الخدمات الطبية لفتح طبي – محتمل.

كانت الأعوام القليلة الماضية عبارة عن فترة تخللتها خيبات أمل متوالية لأولئك الذين يأملون في الحصول على علاج في المستقبل القريب. إلا أن المعركة من أجل تخفيف تأثير الخرف لا تتوقف عند باب المختبر.

يفكر صناع السياسة والمسعفون في التحديات العملية والمالية للأنظمة الصحية المرهقة التي يمكن أن يجلبها علاج ناجح.

تم إجراء بعض التحليلات الأكثر تفصيلا في "راند كوربوريشن"، وهي مؤسسة فكرية أمريكية. سورين ماتك، مدير مركز تحسين الرعاية للمصابين بالأمراض المزمنة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أشرف على دراستين تحت رعاية "راند كوربوريشن" - إحداهما تدرس توفير الرعاية الصحية في الولايات المتحدة والأخرى تتعلق بالأنظمة الأوروبية المتعددة.

استنتاجه ببساطة: "لا أعتقد أنها مستعدة بصورة جيدة". توصلت الدراسة الأوروبية إلى إمكانية أن يبقى مليون شخص غير قادرين على الحصول على الرعاية التي تؤدي إلى إحداث تحول في وضعهم الصحي، في حال حدث تقدم أدى إلى إيجاد علاج. في الوقت نفسه، وجدت الدراسة الأمريكية أن أكثر من مليوني شخص ممن يعانون ضعفا إدراكيا بسيطا قد يصابون بمرض الزهايمر بعد عقدين من اعتماد علاج يخفف من حدة المرض ـ أثناء الانتظار لتقييم الحالة المرضية والعلاج.

الفشل الأخير لـ"أدوكانوماب" Aducanumab، وهو عقار بدا أنه يعد بالتخلص من لويحات البيتا أميلويد - التي غالبا ما تقع في موضع اللوم لتسببها في فقدان الذاكرة وغيرها من العيوب الناتجه عن الخرف – ربما أنقذ الأنظمة الصحية من ضغوط كبيرة.

يقول ماتك: "في الحقيقة لن تحصل الأزمة الكبيرة (المتعلقة بالاستعداد) لو نجح أدوكانوماب ودخل إلى السوق العام المقبل".

ويضيف أن علاج مرض الزهايمر يوصف بأنه وقائي، على اعتبار أن المرض لا يمكن القضاء عليه وبالتالي يجب إيقافه عن التطور في المقام الأول، ما يعني أن "المفهوم في كثير من الأحيان هو أن الأمور التي تفعلها في عيادة طبيب عام، مثل (وصف) عقار الستاتين واللقاحات - هي أمور يسهل فعلها ولا تتطلب موارد ومهارات خاصة".

لكن عندما يتعلق الأمر بالوقاية من مرض الزهايمر ينبغي اعتبار هذه العملية مماثلة بشكل أكبر لـ"الطرق المتطورة لمعالجة الأورام"، مع الحاجة إلى تصوير عالي التكلفة، مثلا. "إنها عملية وقائية ولكن بنهج متطور للغاية وطبي".

المشكلة الرئيسية التي اشتملت عليها الدراسات التي أجرتها "راند" كانت "الافتقار إلى المتخصصين الذين يمكنهم بالفعل تشخيص وإدارة العلاج".

مع ذلك، كانت هناك اختلافات في الطريقة التي تم بها تنظيم الرعاية بين البلدان، ما يشير إلى حل مؤقت على الأقل لنقص القوى العاملة.

يشرح ماتك أن معالجة الخرف في ألمانيا كانت تقليديا تحت أيدي الأطباء النفسيين، وهو تخصص أكبر بكثير من علم الأعصاب. وجدت الدراسة الأوروبية أن مدة الانتظار للعلاج بعد ظهور دواء فعال ستكون خمسة أشهر فقط، مقارنة بـ19 شهرا في البلاد التي تطول فيها مدة الانتظار، مثل فرنسا.

كانت هناك مشكلة أخرى وهي توافر الأجهزة الصحيحة، خاصة أجهزة التصوير المقطعي PET اللازمة لإجراء التشخيص عن طريق التقاط صور للمخ.

يقول ماتك إن عديدا من البلدان قد تتردد في شراء الأجهزة المطلوبة لمواجهة الزيادة الكبيرة في الطلب بمجرد اكتشاف العلاج، مع العلم أنها قد ينتهي بها المطاف إلى امتلاك كثير من الأجهزة عندما تنتهي الضجة الأولى.

هنا مجددا، قد يخفف اتباع نهج مختلف من الضغط. ويشير إلى أن فحص الأشخاص عبر البزل القطني يعد "أرخص بكثير من استخدام الصور المقطعية PET ولست بحاجة إلى بنية تحتية كبيرة".

أليسون إيفانز، رئيسة السياسة والتأثير في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، تقول بالنظر إلى العدد الهائل من الأشخاص الذين يعانون الخرف، من المهم أن نبدأ الآن التفكير في كيفية دفع تكلفة أي علاج.

في حين أن "المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة" في لندن هو الجهة التي تحدد فاعلية العلاج مقابل التكلفة، إلا أنه عادة ما يركز على التكاليف السريرية.

وبالنظر إلى الضغوط الفورية على ميزانيات الصحة في جميع أنحاء العالم، قد لا يكون من السهل إقناع الحكومات والأنظمة الصحية بضرورة تخصيص الموارد للتحضير لعلاج لا يزال افتراضيا.

مع ذلك، تقول إيفانز إن إنفاق 1 في المائة فقط من 26 مليار جنيه استرليني، هي التكلفة التي يتحملها الاقتصاد البريطاني بسبب الخرف، على البحث عن علاج (وفقا للأنموذج الذي وضعه مكتب اقتصادات الصحة) يمكن أن يساعد على التعجيل باكتشاف عقار فعال وتحسين حياة المرضى الذين يعانون هذا المرض.

وأضافت: "نعم، نحن بحاجة إلى التفكير اليوم، لكن علينا ألا نتجاهل الغد".