تراجع مبيعات التجزئة في أيرلندا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في أيرلندا الصادرة اليوم الأربعاء تراجع مبيعات التجزئة خلال يوليو الماضي بعد ارتفاعها في الشهر السابق.

وذكر المكتب أن حجم مبيعات التجزئة تراجع بنسبة 4.3 % شهريا خلال يوليو الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.7 % شهريا في يونيو الماضي.

وسجلت مبيعات التجزئة في يوليو الماضي، بدون حساب السيارات، نموا بنسبة 1.9% شهريا.

وكانت متاجر السلع العامة والصيدليات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، القطاعات التي سجلت أعلى زيادة شهرية في مبيعاتها خلال يوليو الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 4.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تراجعها بنسبة 0.4 % سنويا خلال يونيو الماضي.

وتراجعت قيمة مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 % سنوي، بعد تراجعها بنسبة 4.3 % خلال يونيو الماضي.