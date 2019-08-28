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أخبار اقتصادية- عالمية

الروبل الروسي ينخفض باتجاه أدنى مستوى منذ فبراير رغم ارتفاع أسعار النفط

رويترز

تراجع الروبل الروسي اليوم الأربعاء مع تزايد الضغوط على عملات الأسواق الناشئة وانتهاء فترة مدفوعات الضرائب الشهرية، وهو ما يمنعه من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.
وانخفض الروبل 0.3 بالمئة إلى 66.627 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش، متجها نحو أضعف مستوى له منذ أوائل فبراير شباط البالغ 67.03 الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.
وأمام اليورو هبط الروبل 0.2 بالمئة إلى 73.82 .

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