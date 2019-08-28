ثعبان يخلي 4 مبان في مدينة ألمانية

تسبب هروب ثعبان من نوع كوبرا بهلع لدى سكان بلدة هيرنه الألمانية، وطلبت منهم السلطات المحلية إبقاء النوافذ مغلقة والابتعاد عن العشب الطويل.

وهذا الثعبان، الذي يبلغ طوله نحو متر، وهو كوبرا يمكن أن تكون لسعته قاتلة، مفقود منذ الأحد الماضي بعد هروبه من مالكه في مدينة هيرنه "غرب".

وقد أجلي سكان أربعة مبان في المنطقة، التي شوهد فيها الثعبان آخر مرة، كما طلب من الساكنين في المنطقة المجاورة إغلاق الأبواب والنوافذ.

وقال المسؤول المحلي، يوهانيس شودزياك، للصحافيين، بحسب "الألمانية"، "نعتقد أن هذا الثعبان لا يزال في المبنى"، حيث يعيش صاحبه، مضيفا "لذلك اتخذنا قرارا بالإبقاء على الإجراءات الأمنية المتخذة الأحد الماضي، أي أن المباني الأربعة ستبقى مغلقة وسنتفحصها بانتظام للكشف عن أي أثر للثعبان".

وتتضمنت الإجراءات نشر الدقيق "الطحين" في المباني الخاضعة للمراقبة على أمل أن يترك الثعبان أثرا له.

وقد ضبطت السلطات نحو 20 ثعبانا آخر لدى المالك نفسه منذ هروب الكوبرا.