"أمازون" الأمريكية تدرس الاستثمار في شركة خدمات النقل الذكي "جوجيك"

قالت مصادر مطلعة إن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" تجري محادثات للاستثمار في شركة خدمات النقل الذكي الإندونيسية "جوجيك"، وهو ما يمكن أن يعزز وجود الشركة الأمريكية في جنوب شرق آسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن "أمازون" واحدة من عدة شركات تتفاوض مع "جوجيك" للانضمام للجولة الحالية من عملية التمويل المستمرة للشركة الإندونيسية، مضيفة أن من بين السيناريوهات التي تجري مناقشتها ضخ "أمازون" استثمار كبير للحصول على حصة في واحدة من أفضل الشركات الإندونيسية الصاعدة.

وفي حال التوصل إلى اتفاق بين "أمازون" و"جوجيك" فإنه سيكون أكبر استثمار للشركة الأمريكية في إندونيسيا، التي تعد أحد أحدث جبهات التجارة الإلكترونية.

كانت "أمازون" الموجود مقرها في مدينة سياتل الأمريكية، قد دخلت إلى منطقة جنوب شرق آسيا في 2017 عندما أطلقت خدمتها مدفوعة الأجر "أمازون برايم ناو" في سنغافورة، لكنها غير متواجدة في إندونيسيا التي تعتبر سوقا ضخمة تضم حوالي 260 مليون نسمة.

في المقابل، فإن شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا هولدنج" أنفقت مليارات الدولارات للاستحواذ على شركة التسويق الإلكتروني "لازادا جروب" وتستثمر في شركات التجارة الإلكترونية النامية في إندونيسيا مثل "توكوبيديا" و"بوكالاباك"

يذكر أن شركة "جوجيك" أطلقت تطبيق استدعاء الدراجات البخارية وسيارات الأجرة عبر الهاتف الذكي في جاكرتا عام .2015 ومنذ ذلك الوقت حقق التطبيق شعبية كبيرة في سوق خدمات النقل الذكي في إندونيسيا، حيث يقدم خدمة توصيل الطعام للمنازل وخدمات الدفع الإلكتروني. كما يتيح التطبيق العديد من الخدمات تحت الطلب مثل حجز عامل نظافة وتوصيل الأدوية للمنازل.

ووفقا لعملية التمويل الأخيرة، تقدر قيمة "جوجيك" بحوالي 10 مليارات دولار.