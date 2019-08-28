التقاعد : 40 مليار ريال قيمة المعاشات المصروفة للنصف الأول .. بارتفاع 3.5 مليار

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من 2019 بلغت 40 مليار ريال حيث زادت المبالغ المصروفة بمقدار 3.5 مليارات ريال عن نفس الفترة من 2018.

كما بلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من 2019 نحو 29.47 ألف متقاعدا في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من 2018 نحو 25.98 ألف متقاعدا بزيادة قدرها 13 في المائة ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول 933.18 ألف متقاعدا يصرف لهم شهريا 6.6 مليارات ريال.

من جانب آخر أنهت المؤسسة أكثر من 1.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من 2019 منها 88 في المائة معاملة إلكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري والذي بدورة يسهم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز التعاملات الرقمية بكل فعالية وكفاءة.