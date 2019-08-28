خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي

استقبل الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت في قصر بيان اليوم بحضور الشيخ نواف الأحمد ولي العهد في الكويت الأمير تركي بن محمد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الذي نقل لأمير دولة الكويت تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحيات وتقدير الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتهنئتهما له بعد تجاوزه للعارض الصحي.

وحمل أمير الكويت شكره وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد على تهنئتهما بسلامته سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. حضر الاستقبال الدكتور حسن الأنصاري القائم بأعمال سفارة السعودية في الكويت والشيخ محمد الخالد المستشار في الديوان الأميري والمستشار محمد شرار وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة .