أنت هنا

أسواق الأسهم- السعودية

25 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 620 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 25 صفقات خاصة  بنحو 619.9 مليون ريال على نحو 21.11 مليون سهم تمت على 21 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

مجموعة صافولا

31.2

159,000

4,960,800

مجموعة صافولا

31.2

33,000

1,029,600

البنك العربي

24.1

150,000

3,609,000

إكسترا

77.0

                 48,000

          3,696,000

إكسترا

77.0

                 24,000

          1,848,000

المراكز

28.6

10,276,443

      293,392,448

المراكز

28.6

           8,954,326

      255,646,007

سابك

100.0

                 53,830

          5,383,000

الأهلي

48.5

                 88,740

          4,303,890

الراجحي

62.6

              123,730

          7,745,498

الرياض

25.8

              105,010

          2,709,258

الجزيرة

13.7

              176,270

          2,418,424

السعودي الفرنسي

36.2

                 46,060

          1,667,372

سامبا

30.0

                 65,270

          1,958,100

مصرف الإنماء

22.3

              116,890

          2,608,985

معادن

45.2

                 49,620

          2,242,824

وقت اللياقة

80.9

                 45,180

          3,655,062

سافكو

80.7

                 35,600

          2,872,920

المجموعة السعودية

22.2

                 49,100

          1,091,002

إكسترا

76.3

                 47,270

          3,606,701

جرير

160.0

                 15,940

          2,550,400

بدجت

32.1

                 82,980

          2,663,658

دار الأركان

11.7

              248,520

          2,912,654

الاتصالات السعودية

100.4

                 30,030

          3,015,012

اتحاد الاتصالات

25.4

                 91,350

          2,315,723
إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أسواق الأسهم- السعودية