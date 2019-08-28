25 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 620 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 25 صفقات خاصة بنحو 619.9 مليون ريال على نحو 21.11 مليون سهم تمت على 21 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
مجموعة صافولا
|
31.2
|
159,000
|
4,960,800
|
مجموعة صافولا
|
31.2
|
33,000
|
1,029,600
|
البنك العربي
|
24.1
|
150,000
|
3,609,000
|
إكسترا
|
77.0
|
48,000
|
3,696,000
|
إكسترا
|
77.0
|
24,000
|
1,848,000
|
المراكز
|
28.6
|
10,276,443
|
293,392,448
|
المراكز
|
28.6
|
8,954,326
|
255,646,007
|
سابك
|
100.0
|
53,830
|
5,383,000
|
الأهلي
|
48.5
|
88,740
|
4,303,890
|
الراجحي
|
62.6
|
123,730
|
7,745,498
|
الرياض
|
25.8
|
105,010
|
2,709,258
|
الجزيرة
|
13.7
|
176,270
|
2,418,424
|
السعودي الفرنسي
|
36.2
|
46,060
|
1,667,372
|
سامبا
|
30.0
|
65,270
|
1,958,100
|
مصرف الإنماء
|
22.3
|
116,890
|
2,608,985
|
معادن
|
45.2
|
49,620
|
2,242,824
|
وقت اللياقة
|
80.9
|
45,180
|
3,655,062
|
سافكو
|
80.7
|
35,600
|
2,872,920
|
المجموعة السعودية
|
22.2
|
49,100
|
1,091,002
|
إكسترا
|
76.3
|
47,270
|
3,606,701
|
جرير
|
160.0
|
15,940
|
2,550,400
|
بدجت
|
32.1
|
82,980
|
2,663,658
|
دار الأركان
|
11.7
|
248,520
|
2,912,654
|
الاتصالات السعودية
|
100.4
|
30,030
|
3,015,012
|
اتحاد الاتصالات
|
25.4
|
91,350
|
2,315,723
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