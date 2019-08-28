25 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 620 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 25 صفقات خاصة بنحو 619.9 مليون ريال على نحو 21.11 مليون سهم تمت على 21 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة مجموعة صافولا 31.2 159,000 4,960,800 مجموعة صافولا 31.2 33,000 1,029,600 البنك العربي 24.1 150,000 3,609,000 إكسترا 77.0 48,000 3,696,000 إكسترا 77.0 24,000 1,848,000 المراكز 28.6 10,276,443 293,392,448 المراكز 28.6 8,954,326 255,646,007 سابك 100.0 53,830 5,383,000 الأهلي 48.5 88,740 4,303,890 الراجحي 62.6 123,730 7,745,498 الرياض 25.8 105,010 2,709,258 الجزيرة 13.7 176,270 2,418,424 السعودي الفرنسي 36.2 46,060 1,667,372 سامبا 30.0 65,270 1,958,100 مصرف الإنماء 22.3 116,890 2,608,985 معادن 45.2 49,620 2,242,824 وقت اللياقة 80.9 45,180 3,655,062 سافكو 80.7 35,600 2,872,920 المجموعة السعودية 22.2 49,100 1,091,002 إكسترا 76.3 47,270 3,606,701 جرير 160.0 15,940 2,550,400 بدجت 32.1 82,980 2,663,658 دار الأركان 11.7 248,520 2,912,654 الاتصالات السعودية 100.4 30,030 3,015,012 اتحاد الاتصالات 25.4 91,350 2,315,723