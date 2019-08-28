حرائق الغابات في الأمازون بالأرقام

رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- "وحش فضائي" يهدد الأرض.. و"ناسا" تحدد الموعد
- أثرى 10 أشخاص في العالم.. مؤسس أمازون يتصدر بـ 150 مليار دولار
- مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
- البرازيل ترفض مساعدات مجموعة السبع لاخماد الحرائق في غابات الامازون
- ريكاردو ساليس: البرازيل ستقرر كيف تنفق أموال الأمازون
- الليرة التركية تتراجع لتسجل أضعف مستوى لها في شهرين
- المراجعة الدورية وربط أسعار البنزين والمنتجات النفطية بأسعار التصدير
- مساحة العقار من الدرجة الأولى الذي يمكن شراؤه بمبلغ مليون دولار على مستوى دول العالم
- الفقر في دول الاتحاد الأوربي
- بسبب مسافر ضل طريقه.. مطار ميونيخ يلغي 130 رحلة
أضف تعليق