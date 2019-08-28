ألمانيا : الرقمنة ستقضي على 4 ملايين وظيفة بحلول 2035

أكدت وزارة العمل الألمانية توقعاتها بشأن وضع فرص العمل بحلول 2035. وبحسب رد الوزارة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" فإنه من المتوقع شطب نحو 4 ملايين وظيفة في ألمانيا بحلول 2035 بينما سينشأ في المقابل 3.3 مليون وظيفة جديدة بفضل الرقمنة. وأكدت الوزارة بذلك توقعاتها التي أعلنتها مطلع هذا العام بشأن وضع فرص العمل والتي تنبأت فيها أيضا بزيادة الفرص في القطاع الصحي والاجتماعي بسبب تزايد عدد المسنين.

وبحلول 2025 تتوقع الوزارة شطب 1.3 مليون وظيفة مقابل توفير 2.1 مليون وظيفة جديدة. وجاء في الرد أن مواصلة التدريب الوظيفي جزء محوري في استراتيجية العمالة الماهرة التي تتبناها الحكومة الألمانية. وقالت خبيرة شؤون سوق العمل في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" زابينه تسيمرمان إن جهود الحكومة في هذا المجال غير كافية، وأضافت: "العاملون والعاطلون عن العمل بحاجة إلى استحقاق عام بالتدريب الوظيفي الدوري .. من الضروري أيضا تحسين التأمين في حالات البطالة". وكانت الوزارة أشار في توقعاتها مطلع هذا العام إلى أن هذه التوقعات تنطلق إلى حد كبير من فرضية التغيرات التكنولوجية.