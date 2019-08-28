الأسهم السعودية تصعد مع إقبال المستثمرين على الشراء تزامنا مع الانضمام لمؤشر MSCI

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 8285 نقطة رابحة 27 نقطة بنسبة 0.34 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" ثماني نقاط ليغلق عند 1203 نقاط بنسبة 0.71 في المائة. وشهدت الجلسة دخول المستثمرين الأجانب من جراء الانضمام بالمرحلة الثانية لمؤشر MSCI التي أسهمت في ارتفاع السيولة لتصل إلى 28.6 مليار ريال وهي الأعلى منذ أيار (مايو) الماضي الذي كان فيه تنفيذ المرحلة الأولى. وحجم التداول والتأثير في المرحلة الثانية أقل من الأولى، حيث الارتفاع كان بنسبة 1.1 في المائة في المرحلة الثانية بعدما ارتفع 95 نقطة خلال المزاد. ولا يمكن تحديد أية فئات قامت بتلبية الطلب الأجنبي حتى صدور التقرير الأسبوعي لـ"تداول".

تحركات السوق من ناحية فنية تعد إيجابية في الجلستين الأخيرتين، حيث بدأت في التماسك بعد تراجعها خلال فترة سابقة، ما يمهد لارتداد السوق.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8257 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8086 نقطة فاقدا 2 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8320 نقطة رابحا 0.76 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8285 نقطة رابحا 27 نقطة بنسبة 0.34 في المائة. وارتفعت السيولة 25 مليار ريال بنسبة 730 في المائة لتصل إلى 28.6 مليار ريال وهي الأعلى منذ أيار (مايو)، بمعدل 86 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 508 في المائة بنحو 640 مليون سهم لتصل إلى 766 مليون ريال، بمعدل تدوير 1.35 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 162 في المائة بنحو 205 آلاف صفقة لتصل إلى 332 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 4.9 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 4.8 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 4.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 2 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.66 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 48 في المائة بقيمة 14 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 7.7 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "سدافكو" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 135 ريالا، يليه "رعاية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 53 ريالا، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 10.96 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أميانتيت" بنسبة 4.58 في المائة ليغلق عند 6.25 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 4.56 في المائة ليغلق عند 10.88 ريال، وحل ثالثا "ساب" بنسبة 3.93 في المائة ليغلق عند 33 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 4.5 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 3.7 مليار ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 2.6 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية