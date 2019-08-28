20 مليار ريـال سيولة أجنبية خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق

شهدت السوق السعودية نشاطا عاليا خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق، وذلك مع دخول السيولة الأجنبية في المرحلة الثانية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وبلغ حجم السيولة خلال تلك الفترة 19.6 مليار ريال بتداول 503 ملايين سهم توزعت على 19 ألف صفقة. وكان الأعلى ارتفاعا "كيان السعودية" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 10.96 ريال، يليه "الدوائية" 4.9 في المائة ليغلق عند 26.70 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الجنوبية" 4.9 في المائة. بينما الأعلى تراجعا "أسمنت المدينة" 5.2 في المائة ليغلق عند 13.60 ريال، يليه "أسمنت السعودية" 2.5 في المائة ليغلق عند 65.30 ريال، وحل ثالثا "معادن" 2.4 في المائة ليغلق عند 47.15 ريال.

وكان الأعلى تداولا في فترة المزاد سهم "سابك" بقيمة 2.5 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 2.4 مليار ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 1.9 مليار ريال. بينما في فترة التنفيذ على سعر الإغلاق، كانت أعلى الصفقات بقيمة 142 مليون ريال في سهم "الراجحي"، يليه "الأهلي" بقيمة 102 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 71 مليون ريال.