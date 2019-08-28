شهدت السوق السعودية نشاطا عاليا خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق، وذلك مع دخول السيولة الأجنبية في المرحلة الثانية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وبلغ حجم السيولة خلال تلك الفترة 19.6 مليار ريال بتداول 503 ملايين سهم توزعت على 19 ألف صفقة. وكان الأعلى ارتفاعا "كيان السعودية" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 10.96 ريال، يليه "الدوائية" 4.9 في المائة ليغلق عند 26.70 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الجنوبية" 4.9 في المائة. بينما الأعلى تراجعا "أسمنت المدينة" 5.2 في المائة ليغلق عند 13.60 ريال، يليه "أسمنت السعودية" 2.5 في المائة ليغلق عند 65.30 ريال، وحل ثالثا "معادن" 2.4 في المائة ليغلق عند 47.15 ريال.
وكان الأعلى تداولا في فترة المزاد سهم "سابك" بقيمة 2.5 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 2.4 مليار ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 1.9 مليار ريال. بينما في فترة التنفيذ على سعر الإغلاق، كانت أعلى الصفقات بقيمة 142 مليون ريال في سهم "الراجحي"، يليه "الأهلي" بقيمة 102 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 71 مليون ريال.
أنت هنا
- الرئيسية
- أسواق الأسهم
- السعودية
- 20 مليار ريـال سيولة أجنبية خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق
أسواق الأسهم- السعودية
- أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
- "وحش فضائي" يهدد الأرض.. و"ناسا" تحدد الموعد
- محللون: سوق الأسهم المحلية تواجه ضغوط تقلبات النفط والتوترات التجارية العالمية
- "الأسهم السعودية" تنضم لمورجان ستانلي غدا و 21.25 مليار تداولات مزاد اليوم
- 3 عوامل وراء زيادة حجم السيولة في السوق السعودية إلى 100 مليار ريـال خلال مايو
- في أول يوم انضمام إلى «فوتسي».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015
- سوق الأسهم تستعيد مكاسبها مع ترقب المستثمرين الانضمام لمؤشرات مورجان ستانلي
- تحرك إيجابي في الأسهم السعودية ينبئ بموجة ارتفاعات الفترة المقبلة
- محللون: 3 عوامل خارجية تؤثر في أداء الأسهم السعودية بعد إجازة العيد
- الأسهم السعودية تكسر أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية في 7 أعوام
أضف تعليق