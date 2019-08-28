«نمو» تستقر عند 3825 نقطة بتداولات قيمتها 2.1 مليون ريال

استقرت السوق الموازية "نمو" دون تغيير عند 3825 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 198 في المائة إلى 2.1 مليون ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة إلى 35 ألف سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 27 صفقة لتصل إلى 100 صفقة. واستقرت جميع الأسهم.
وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 67 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 66 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 28 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
- أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
- "وحش فضائي" يهدد الأرض.. و"ناسا" تحدد الموعد
- محللون: سوق الأسهم المحلية تواجه ضغوط تقلبات النفط والتوترات التجارية العالمية
- "الأسهم السعودية" تنضم لمورجان ستانلي غدا و 21.25 مليار تداولات مزاد اليوم
- 3 عوامل وراء زيادة حجم السيولة في السوق السعودية إلى 100 مليار ريـال خلال مايو
- في أول يوم انضمام إلى «فوتسي».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015
- سوق الأسهم تستعيد مكاسبها مع ترقب المستثمرين الانضمام لمؤشرات مورجان ستانلي
- تحرك إيجابي في الأسهم السعودية ينبئ بموجة ارتفاعات الفترة المقبلة
- محللون: 3 عوامل خارجية تؤثر في أداء الأسهم السعودية بعد إجازة العيد
- الأسهم السعودية تكسر أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية في 7 أعوام
أضف تعليق