«نمو» تستقر عند 3825 نقطة بتداولات قيمتها 2.1 مليون ريال

استقرت السوق الموازية "نمو" دون تغيير عند 3825 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 198 في المائة إلى 2.1 مليون ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة إلى 35 ألف سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 27 صفقة لتصل إلى 100 صفقة. واستقرت جميع الأسهم.

وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 67 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 66 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 28 ألف ريال.